БЮТ хочет, чтобы проект Януковича дошел до Венецианской комиссии

Фракция БЮТ будет предлагать Верховной Раде Украины определиться относительно направления в Венецианскую комиссию законопроекта о судоустройстве, если это откажется сделать председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания оппозиционного правительства заявил народный депутат от БЮТ Дмитрий ШВЕЦ.

Он отметил, что в понедельник на Согласительном совете фракция БЮТ будет предлагать В.ЛИТВИНУ самостоятельно направить соответствующий законопроект в Венецианскую комиссию.

При этом народный депутат напомнил, что В.ЛИТВИН сам уже заявлял, что есть все основания, чтобы Венецианская комиссия предоставила свои выводы по этому законопроекту.

«Если председатель Верховной Рады не согласится на то, чтобы единолично принять такое решение, то мы должны настаивать на том, чтобы этот вопрос был решен во вторник, 15 июня, на заседании Верховной Рады», - сказал он.

Д.ШВЕЦ считает, что провластные фракции не должны выступать против того, чтобы такая авторитетная структура, как Венецианская комиссия, дала свое заключение.

Во время заседания оппозиционного правительства было принято решение о подготовке соответствующего письма на имя председателя ВР В.ЛИТВИНА, а также о создании рабочей группы при оппозиционном правительстве по подготовке альтернативной судебно-правовой реформы.