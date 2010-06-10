Заместитель председателя Верховной Рады, один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что БЮТ будет в оппозиции до 2015 года.

Об этом он сказал в интервью газете «День».

В частности, отвечая на вопрос: «То есть вы готовы к тому, что эти ребята пришли надолго и просто так власть не отдадут», Н.ТОМЕНКО сказал: «Я готов. У нас в БЮТ серьезные дискуссии. Я считаю, что как минимум нужно говорить об оппозиционной деятельности до 2015 года. И, соответственно, ее планировать».

«Я считаю, что по результатам выборов в органы местного самоуправления наши фракции будут действовать как оппозиционные. Также уверен, что по результатам парламентских выборов 2012 года мы будем работать как оппозиционная фракция. Есть другие точки зрения, более романтические. Но в данном случае я не политический романтик», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Кроме того, он добавил, что в БЮТ сейчас завершается процесс «политического побега из партии».

«Еще не начался процесс очистки и создания новой команды. Он сложнее, чем побег. Летом нужно заняться функциональной и стратегической перестройкой. Причем не БЮТ как блока, а «Батьківщини» как партии. В конце концов, может так случиться, что у нас в выборах будут принимать участие не блоки, а партии, поэтому статус и роль партии очень важны», - сказал политик.

Также он подчеркнул, что партия «Батьківщина», не реорганизовывавшаяся в течение последних лет, оказалась не полностью готовой к оппозиционной парламентской деятельности.

«Многие ее представители были в правительстве, и после отставки они оказалась вне парламента. Таким образом, пришлось эту пустоту компенсировать депутатами ПРП, УСДП. Но это все тактика. Стратегически мы еще не начали формировать новую команду. Ведь в оппозиции мы всерьез и надолго», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Говоря о перспективах возвращения его политической силы во власть или возможного продолжения оппозиционной деятельности после 2015 года, Н.ТОМЕНКО сказал: "Нет, к этому я не готов. Я хоть и пессимист, но умеренный пессимист. Я пессимист на пять лет. Романтики говорят, что мы в 2012 вернемся в правительство, пессимисты, как я, - что в 2015, а уже неизлечимые пессимисты говорят, что в 2020-м».