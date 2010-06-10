У Азарова уже придумали «прописку» для бомжей

Кабинет Министров на заседании 9 июня одобрил проект изменений к Закону Украины «Об основах социальной защиты бездомных граждан и беспризорных детей».

В частности проектом предлагается осуществлять учет бездомных лиц по месту их пребывания на основании личного обращения или выявления таких лиц, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ. Для этого органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти будут образованы специальные центры учета. Согласно с законопроектом соответствующие центры могут оздавать и граждане или благотворительные организации. В соответствии с законодательством в составе других социальных служб могут образовываться структурные подразделения (бюро, отделение и тому подобное) без создания юридического лица, которые будут вести учет бездомных лиц.

Кроме того, устанавливается процедура получения и восстановления документов, которые удостоверяют личность бездомного гражданина. Предлагается, что регистрация местожительства или места пребывания бездомных будет осуществляться органом регистрации согласно территориальному расположению центра учета или соответствующего заведения, где им предоставляется временное пристанище.

Проектом также предусматривается установление ответственности за нарушение требований законодательства относительно социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей. В правительстве считают, что такие законодательные изменения дадут возможность улучшить предоставление социальных услуг бездомным.