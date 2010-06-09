Тимошенко: Янукович пытается превратить Украину в вотчину России
"Десятки таких соглашений готовятся"
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что политический курс действующей власти во главе с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ направлен на превращение Украины на вотчину России.
Как сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом лидер БЮТ заявила сегодня на пресс-конференции в Житомире.
"Мы за сто дней ЯНУКОВИЧА при власти, за это короткое время вышли на те элементы сотрудничества с Россией, где рассматривают Украину как, по сути, свою вотчину", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Именно поэтому, по ее мнению, является недопустимым создание в Украине совместных предприятий с Россией на невыгодных для Украины условиях.
"Это недопустимо, поскольку когда нам предлагают создавать совместные предприятия на наших мощных возможностях, предлагая нам неконтрольные пакеты, миноритарные пакеты, - это является поглощением", - объяснила она.
Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что правительства Украины и России продолжают готовить такие соглашения.
"Сегодня десятки таких соглашений готовятся, не единицы", - сообщила лидер БЮТ.
По ее словам, сопротивление гражданского общества в свое время приостановило подписание невыгодных для Украины соглашений с Россией, но не отменило его.
"И поэтому нам следует с вами быть пристальными и не допустить такого развития событий", - просуммировала Ю.ТИМОШЕНКО.