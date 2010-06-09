Тимошенко: Янукович пытается превратить Украину в вотчину России

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что политический курс действующей власти во главе с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ направлен на превращение Украины на вотчину России.

Как сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом лидер БЮТ заявила сегодня на пресс-конференции в Житомире.

"Мы за сто дней ЯНУКОВИЧА при власти, за это короткое время вышли на те элементы сотрудничества с Россией, где рассматривают Украину как, по сути, свою вотчину", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Именно поэтому, по ее мнению, является недопустимым создание в Украине совместных предприятий с Россией на невыгодных для Украины условиях.

"Это недопустимо, поскольку когда нам предлагают создавать совместные предприятия на наших мощных возможностях, предлагая нам неконтрольные пакеты, миноритарные пакеты, - это является поглощением", - объяснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что правительства Украины и России продолжают готовить такие соглашения.

"Сегодня десятки таких соглашений готовятся, не единицы", - сообщила лидер БЮТ.

По ее словам, сопротивление гражданского общества в свое время приостановило подписание невыгодных для Украины соглашений с Россией, но не отменило его.

"И поэтому нам следует с вами быть пристальными и не допустить такого развития событий", - просуммировала Ю.ТИМОШЕНКО.