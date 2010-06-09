Прокуратура Австрии выясняет, кто покатал Лукашенко на лыжах за 200 тыс.

Прокуратура австрийского Зальцбурга начала расследование истории с отдыхом президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружения в 2002 году в австрийских Альпах, в то время как белорусскому лидеру был запрещен въезд в Евросоюз. Подозрения у следователей вызвали источники финансирования этих каникул, которые обошлись австрийской стороне по меньшей мере в 200 тыс. евро, об этом со ссылкой на газету "Коммерсант" пишет newsru.

Прокуратура Зальцбурга располагает финансовыми документами, которые свидетельствуют об огромных тратах Александра Лукашенко и его свиты на отдыхе в Альпах. Документ в прокуратуру передал известный австрийский журналист Эрвин Рот. Именно он в конце апреля заварил громкий скандал, опубликовав в газете Die Presse подробности отдыха белорусского президента и его окружения в Тироле в 2002 году.

Напомним, белорусское руководство в Австрию приглашал тогдашний председатель австрийского Национального олимпийского комитета (НОК), владелец сети казино Casinos Austria Лео Вальнер. Австрийским гостеприимством, кроме президента Белоруссии, воспользовались его сыновья Виктор и Дмитрий, а также председатель палаты представителей белорусского парламента Владимир Коноплев, мать младшего сына президента Ирина Абельская, тогдашний управделами администрации президента Галина Журавкова, нынешний глава администрации Владимир Макей и его заместитель Наталья Петкевич.

Для организации отдыха Лукашенко, въезд которому в Евросоюз был запрещен, австрийцы пригласили его не в качестве президента Белоруссии, а как председателя НОКа страны. Однако австрийский НОК, который якобы официально пригласил белорусскую делегацию во главе с Александром Лукашенко, не имел к этому визиту никакого отношения.

Следствие располагает документами, согласно которым затраты на каникулы Лукашенко и его свиты только с австрийской стороны составили около 200 тыс.евро. По данным местных СМИ, оплата проводилась через "черную бухгалтерию" или тайный счет австрийского НОКа. В реальности же все счета оплачивала фирма Casinos Austria. Среди затрат оплата за услуги отелей, горнолыжных уроков для 11 представителей белорусской делегации, аренда автобуса для 34 человек, игра Лукашенко в австрийских казино, множество выпитых белорусской делегацией алкогольных напитков. Кроме того, в счетах фигурирует оплата вертолета, который понадобился для эвакуации президента Белоруссии со склона, после того как он получил травму, а также счета за медицинские услуги.

Casinos Austria до сих пор от официальных комментариев отказывается, а сам Лео Вальнер признался, что "отдых был организован в интересах австрийского бизнеса". Правда, он отказался перечислить бизнес-структуры, которые были заинтересованы в "установлении тесных неформальных контактов с руководителями Белоруссии". За него это сделали белорусские СМИ. Выяснилось, что несколько крупных предприятий Белоруссии, в том числе ведущий оператор сотовой связи Velcom, Белорусский металлургический комбинат и Минский завод велотранспорта, в результате оказались под контролем австрийских бизнесменов.

Теперь прокуратура Зальцбурга займется в том числе и прояснением обстоятельств этих сделок. По словам Эрвина Рота, против Вальнера и его компании Casinos Austria должно быть возбуждено уголовное дело