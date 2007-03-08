Визит Ющенко в Брюссель Чалый назвал “новым европейским прорывом”

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ называет “новым европейским прорывом” сегодняшний визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Брюссель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Брюсселе.

«Сегодня мы являемся свидетелями начала нового европейского прорыва В.ЮЩЕНКО», - сказал О.ЧАЛИЙ.

Он отметил, что, во-первых, в течение одного дня Президент Украины провел встречи со всеми лидерами Евросоюза.

Во-вторых, по словам заместителя главы Секретариата, после встречи с В.ЮЩЕНКО Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенита ФЕРРАРО-ВАЛЬДНЕР несколько смягчила тональность своих заявлений. По словам О.ЧАЛОГО, Еврокомиссар говорила о том, что название нового соглашения между Украиной и ЕС будет утверждаться уже после того как будет определено ее содержание, а также о том, что европейская политика соседства не определяет формат будущих отношений. По мнению О.ЧАЛОГО, все это значит, что “двери ЕС не закрыты для Украины”.

Заместитель главы Секретариата Президента Украины также сообщил, что новое соглашение должно предусматривать усиленный политический диалог и секторное сотрудничество.

Кроме того, О.ЧАЛИЙ отметил, что переговоры с ЕС о новом соглашении будут продолжаться ориентировочно год-полтора, поскольку ключевым моментом этого документа должно стать создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, что невозможно без формального вступления нашего государства во Всемирную торговую организацию.

В то же время, по словам О.ЧАЛОГО, уже во время саммита “Украина-ЕС”, запланированного на конец сентября – начало октября этого года, обе стороны ожидают обсуждения первого отчета о ходе переговоров относительно нового усиленного соглашения.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществляет рабочий визит в Бельгию. В ходе визита он встретился с Президентом Европейского Парламента Хансом-Гертом ПОТТЕРИНГОМ, Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и безопасности Хавьером СОЛАНОЙ, Комиссаром Европейской Комиссии по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.