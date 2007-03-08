Ющенко: Нам очень важно, чтобы в ЕС нас услышали
Украина готова помочь в реализации задач ЕС
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает очень важным, чтобы в Европе услышали стремления Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Брюсселе после встречи с Президентом Европарламента Хансом-Гертом ПОТТЕРИНГОМ.
«Нам очень важно, чтобы в Европарламенте нас услышали, чтобы в ЕС нас услышали», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Он отметил, что сейчас Украина и ЕС находятся в начале пути переговоров о новом соглашении, которое Украина считает очень важным и от которого ожидает углубления отношений с ЕС. Глава государства также отметил, что Украина готова помочь ЕС в реализации ее приоритетных задач.
Президент Украины также сообщил, что пригласил Президента Европарламента посетить Украину и получил его согласие.