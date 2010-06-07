Янукович завтра встретится с Путиным

На завтра, 8 июня, запланирована встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и главы правительства России Владимира ПУТИНА в Стамбуле.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ завершил двухдневный рабочий визит в Греческую Республику и отбыл с рабочим визитом в Турцию.

Согласно программе визита, глава Украинского государства примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которая состоится 8 июня в Стамбуле.

В то же время сегодня поздно вечером в рамках саммита В.ЯНУКОВИЧ примет участие в ужине, который премьер-министр Турецкой Республики Реджеп ЭРДОГАН даст в честь глав государств и правительств, которые принимают участие в саммите.

Во время проведения саммита запланировано выступление Президента Украины перед его участниками, а также общение с представителями СМИ.

В рамках рабочего визита 8 июня также запланированы двусторонние встречи В.ЯНУКОВИЧА с В.ПУТИНЫМ, с Президентом Турецкой Республики Абдуллахом ГЮЛЕМ, Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ, а также Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ.

В состав украинской официальной делегации также вошли глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН, министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, а также заместители главы АП Андрей ГОНЧАРУК и Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Как планируется, В.ЯНУКОВИЧ вернется в Украину вечером 8 июня.