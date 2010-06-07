Пророссийские активисты попытались сорвать митинг памяти жертв Холокоста

Ветераны войны, бывшие узники гетто и концлагерей, представители еврейских организаций, а также прибывшие в Одессу Праведники народов мира почтили сегодня память жертв Холокоста у мемориала «Дорога смерти».

Как передает корреспондент УНИАН, церемония сопровождалась возложением венков и зажжением свечей.

Начальник горуправления внутренней политики Андрей КРУПНИК отметил, что «мы склоняем здесь головы, чтя память безвинных жертв ради того, чтобы подобная трагедия никогда больше не повторилась».

А.КРУПНИК напомнил, что именно отсюда, из места сбора в Прохоровском сквере, нацисты конвоировали тысячи евреев и представителей других национальностей на станцию Одесса-Сортировочная, отправляя в лагеря смерти, на расстрелы.

Председатель Одесской ассоциации евреев-бывших узников гетто и концлагерей Роман ШВАРЦМАН привел данные чрезвычайной комиссии, согласно которым в Одесской области было уничтожено 279 тыс. 622 представителей еврейской национальности, в том числе 23 тыс. детей.

На митинге памяти жертв Холокоста также выступили с воспоминаниями Праведники мира.

Вместе с тем участников акции, в том числе журналистов, возмутили попытки группы лиц из пророссийской организации «ЗУБР» (За Украину, Беларусь, Россию – УНИАН) сорвать городской митинг, приуроченный Международному дню памяти жертв Холокоста. Придя в Прохоровский сквер с плакатом «И.Сталин – праведник мира №1», оскорбляли присутствовавших ветеранов войны, стремясь спровоцировать конфликт с активистами еврейских организаций.