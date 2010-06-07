Вместе с Луценко из МВД «ушел» телеархив?

Из МВД после смены руководства исчез телеархив.

Об этом написал в своем блоге главный советник министра внутренних дел Анатолия Могилева Константин Стогний.

"Факт остается фактом, основная часть архива "ушла" вместе с предыдущим руководством. Где сейчас будет "гулять" милицейское видео, в том числе "личностное", неизвестно, и это очень беспокоит", - заявил Стогний.

По его словам, доступ к архиву был открыт для многих сотрудников телестудии Департамента общественных связей, и жесткий учет, кто конкретно пользовался видеоматериалами, не велся.

"Этим и воспользовались бывшие начальники студии, прихватившие с собой собранный за десятилетия материал", - отметил Стогний.

По факту исчезновения милицейского телевизионного архива уже начата служебная проверка.

Украинская правда