Янукович в Греции учитывает последствия мирового кризиса

Президенты Украины и Греции Виктор ЯНУКОВИЧ и Каролос ПАПУЛЬЯС обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества двух стран в условиях экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча глав государств состоялась сегодня в Афинах.

«Украина заинтересована в расширении двустороннего торгово-экономического сотрудничества», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что Греция является важным партнером Украины.

В то же время, по словам Президента Украины, на современном этапе сотрудничества между государствами следует учитывать и негативные последствия мирового экономического кризиса, для преодоления которых необходимо прилагать усилия.

В.ЯНУКОВИЧ выразил мнение, что для Украины является полезным опыт Греции по подготовке к проведению Олимпийских игр в Афинах в 2004 году, чтобы применить его для подготовки к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

В свою очередь Президент Греции отметил позитивное отношение украинской власти к проблемам греческой диаспоры в Украине. К.ПАПУЛЬЯС убежден, это также способствует укреплению дружеских партнерских отношений двух государств.