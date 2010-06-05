Представитель ЕС: админреформа Украины - приоритет для Евросоюза

Административная реформа Украины является очень серьезным приоритетом для Европейского Союза, заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» директор отдела международной технической помощи ЕС Маркус КОРНАРО.

По его словам, никакие реформы невозможны без административной реформы.

«Нужно заниматься не только так называемыми вертикальными реформами, которые касаются отдельных сфер и выглядят довольно эффектно в презентационном пакете, но и трудоемкими горизонтальными реформами, охватывающими все сферы и обеспечивающими эффективность любых преобразований», - сказал М.КОРНАРО.

По его словам, европейские власти серьезно продвинулись в переговорах с правительством Украины о подготовке административной реформы в 2011 году. Он также добавил, что Евросоюз намерен усилить требования в следующем году.

«В наших программах на 2011 год мы должны усилить эти требования, а также четко показать связь между всеми остальными реформами и реформой государственного управления как основой этих реформ, - отметил М.КОРНАРО. - И Евросоюз должен намного сильнее политически заявлять об этих вопросах. В то же время стоит сказать, что админреформа - это ключевая составляющая реформы управления государственными финансами. И мы во всех документах обязаны провести эту связь очень четко».

При этом он добавил, что ЕС не видит опасности в том, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ не включил в пакет первоочередных реформ административную.

«Я думаю, что у правительства и Президента есть точно такая же проблема, как и у нас. В вертикальных вопросах и сферах легче обозначить проблемы и легче подходить к их реформированию. С горизонтальными - сложнее. В то же время нельзя их спутывать и говорить об одном и о другом одновременно. Возможно, поэтому и взята некая пауза», - считает М.КОРНАРО.