В БЮТ говорят, что при Гитлере и Муссолини тоже было единство

Народный депутат от БЮТ, премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ называет нечетким и неубедительным послание Президента Виктора ЯНУКОВИЧА к украинскому народу.

Об этом он заявил в интервью журналистам, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

В частности, по словам С.СОБОЛЕВА, таким оно является в части относительно необходимости единства ветвей власти.

«Единство - это прекрасно, но во имя чего единство? При всех диктаторских режимах тоже было единство ветвей власти: и у Гитлера было единство, и у Муссолини. Если это делается ради того, чтобы задавить свободу слова, задавить малый и средний бизнес, тогда это страшно, к чему мы двигаемся, потому что пока еще лишь такие тенденции. Если это делается ради реформ - это прекрасно», - сказал С.СОБОЛЕВ.

В целом, считает он, “вчерашнее выступление Президента - это выступление, написанное для Международного валютного фонда, чтобы выпросить необходимые миллиарды долларов, а затем их спустить и проесть”.

По его словам, наиболее разочаровало за 100 дней деятельности власти - это то, что при наличии большинства не выполнен ни один пункт программы, которые были обещаны кандидатом в президенты В.ЯНУКОВИЧЕМ.

«Хуже всего, что на сегодняшний день есть, - это много слов и отсутствие действий, которые бы добавляли в карман простого гражданина, а не в карман олигархов», - сказал он.