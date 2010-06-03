Акимова о пенсиях, тарифах, медицине, угле, земле и трех этапах

Программа экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», разработанная и одобренная Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины, будет реализоваться в три этапа: 2010 год, 2011-2012 гг. и 2013-2014 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель главы администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА в ходе заседания Комитета.

По ее словам, первый этап (2010 год) будет направлен на законодательное обеспечение экономических реформ. На протяжении этого периода планируется, в частности, принятие налогового кодекса, а также ряд других законодательных актов, которые будут формировать основу для осуществления экономических реформ.

По словам И.АКИМОВОЙ, в рамках второго этапа (2011-2012 гг.) предусматривается формирование базовых принципов для внедрения второго этапа пенсионной системы, переход к принципу адресности всех видов социальной поддержки и создание в медицинской сфере так называемых госпитальных округов.

Представитель Администрации Президента отметила, что в реальном секторе программой предусмотрено ликвидировать перекрестное субсидирование в тарифной политике, при этом тарифы будут устанавливаться на экономически обоснованном уровне.

Кроме того, запланирована либерализация рынка угля, реструктуризация НАК “Нафтогаз Украины” и начало реструктуризации «Укрзализныци». В указанный период также планируется создание прозрачного рынка земель сельскохозяйственного назначения.

«Будут гармонизированы с требованиями ЕС системы технического регулирования, и произойдет упрощение таможенных процедур. На этом этапе ожидается подписание Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС», - сказала И.АКИМОВА.

Третий этап реализации Программы экономических реформ она назвала этапом получения первых результатов и корректирования плана реформ в соответствии с полученными результатами.

«Этот этап рассчитан до конца 2014 года. Он предусматривает завершение процесса масштабной приватизации, будет начато внедрение обязательного медицинского социального страхования, а признание качества украинского образования за рубежом должно способствовать внедрению национальных рамок квалификации, которые гармонизированы с требованиями ЕС… Будут подготовлены все условия для членства Украины в организации экономического сотрудничества и развития», - пояснила И.АКИМОВА.

По ее словам, после утверждения Программы экономических реформ будет составлен детальный план мероприятий по выполнению ее положений. В этом плане будут определены ответственные за реализацию мероприятий и установлены четкие часовые рамки согласно этапам реализации реформ. Будет также создан механизм мониторинга хода реформ, и ежемесячно Президент будет заслушивать отчеты ответственных лиц о проведенной работе.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, открывая заседание Комитета по экономическим реформам, заявил о начале реализации первого этапа экономических реформ в Украине. По его словам, цель реформ «проста и ясна: Украина в течение десяти лет должна войти в 20 наиболее развитых стран мира».