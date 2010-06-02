Азаров говорит, что пока вписывается в дефицит госбюджета

По итогам пяти месяцев 2010 г. дефицит Государственного бюджета «вписывается» в запланированный годовой показатель 5,3% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе заседания Комитета по экономическим реформам при Президенте Украины.

«Реальный дефицит за пять месяцев значительно меньше, мы идем по реальному дефициту меньше, чем он запланирован у нас в бюджете», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, в частности, улучшению доходной части бюджета будет сопутствовать принятый закон о повышении ставок акцизного сбора. Дополнительные поступления в бюджет оцениваются на уровне 10 млрд. грн.

Кроме того, как отметил премьер-министр, «обнадеживают цифры экономического роста за последние месяцы, а также цифры по инфляции». «Я думаю, что мы по всем этим показателям выйдем к концу года на те параметры, которые мы закладывали в бюджете», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он отметил, что продолжается работа над Налоговым и Бюджетным кодексами. В частности, изменения в Бюджетный кодекс предусматривают значительное перераспределение закрепленных источников доходов за местными бюджетами.

«Во-первых, оставим часть налога на прибыль местным бюджетам… Если удастся эти изменения в этом году принять, то мы новый бюджет подадим в парламент, который будет предусматривать перераспределение более 20 млрд. грн. в пользу местных бюджетов. Вот на такую сумму думаем выйти», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, по информации на сайте Министерства финансов Украины, за январь-апрель 2010 года Государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом 3,765 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда составил 3,875 млрд. грн.

Справка УНИАН. В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», доходы запланированы на уровне 267,452 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 218,691 млрд. грн. Расходы Госбюджета запланированы на уровне 324 млрд. грн., в т.ч., расходы общего фонда – 244,487 млрд. грн. Дефицит Госбюджета запланирован в сумме 57,745 млрд. грн., или 5,33% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 25,2 млрд. грн., или 2,3% ВВП.

Госбюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.