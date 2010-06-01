Азаров: Украина должна подтвердить Евросоюзу свою репутацию

22:35, 01 июня 2010
Политика
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Состоялось заседание профильного Совета

Украина должна подтвердить Европейскому Союзу, что является прогнозированным и добросовестным партнером.

Как сообщили УНИАН в Департамете информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом сегодня заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ в ходе заседания украинской части Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС.

«Нам необходимо мобилизоваться в отстаивании национальных интересов в таких масштабных проектах, как сотрудничество с ЕС, и подтвердить репутацию прогнозируемых, добросовестных партнеров», - заявил Н.АЗАРОВ.

Премьер отметил необходимость активизировать процесс принятия в парламенте ряда законов, необходимых для заключения соглашений об ассоциации и о создании зоны свободной торговли с ЕС. По его словам, основные документы необходимо принять в Верховной Раде Украины уже в ближайшие две-три недели - до начала парламентских каникул.

По результатам заседания МИД, Минэкономики и другим заинтересованным центральным органам исполнительной власти поручено внести предложения по подготовке позиции Украины для проведения следующего раунда переговоров о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом, а также продолжить работу с Еврокомиссией и государствами-членами ЕС с целью согласования проекта Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО отметил значительный прогресс в ходе работы по подготовке Соглашения об ассоциации. Среди основных результатов он назвал готовность сторон «заложить новую основу для последующего развития отношений Украина-ЕС, перейти от партнерства к политической ассоциации и экономической интеграции».

Также, по словам министра, существенно активизированы переговоры о создании зоны свободной торговли.

К.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что на сегодня проработка политической части проекта Соглашения об ассоциации на экспертном уровне практически завершена, открытым остается ограниченный круг вопросов.

 

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