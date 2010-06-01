Эксперт видит, что Украина приближается к развилке

Итогом первых 100 дней пребывания у власти Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА является формирование нового политического режима и вертикали власти, заявил в интервью УНИАН директор Центра политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО.

«Надо отметить, что в стране в первый месяц президентства был сформирован новый политический режим. Де-юре страна остается парламентско-президентской республикой, де-факто она уже где-то с конца марта стала президентско-парламентской», - считает В.ФЕСЕНКО.

Он отметил, что в Украине за время, прошедшее со дня инаугурации Президента В.ЯНУКОВИЧА, сформировалась единая вертикаль власти. В то же время Украина постепенно приближается к «развилке», когда власти и обществу придется решать вопрос о дальнейшей системе власти: «Останется она конкурентной демократией или это будет демократия управляемая», - отметил политолог.

При этом В.ФЕСЕНКО назвал достижением первых 100 дней президентства В.ЯНУКОВИЧА политическую стабилизацию и отсутствие конфликтов между Президентом, правительством и парламентом.

«В принципе, это позитивный итог. Постоянные стычки и борьба внутри исполнительной власти в последние годы резко снижали эффективность государственного управления, подрывали к нам доверие со стороны международных партнеров», - сказал В.ФЕСЕНКО. Однако он считает, что такая тенденция ведет к риску концентрации власти в одних руках.

Говоря о том, чего не было сделано за первые 100 дней нового Президента, В.ФЕСЕНКО отметил: «Был провозглашен курс на реформы, но за эти 100 дней мы пока программы реформ не увидели. Очень похоже на то, что новая администрация приурочила анонсирование программы реформ Президента ЯНУКОВИЧА как раз к симолическо дате 100 дней».