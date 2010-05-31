Чем провинились депутат Полохало и депутат Колесниченко?

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Владимир ПОЛОХАЛО (фракция БЮТ) требует лишить депутатской неприкосновенности народного депутата от Партии регионов Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО “за клевету и препятствование в исполнении депутатских обязанностей”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.ПОЛОХАЛО, народный депутат обратился с официальным письмом к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ, в котором требует поставить на рассмотрение парламента вопрос о лишении депутатской неприкосновенности народного депутата В.КОЛЕСНИЧЕНКО “за препятствование в исполнении своих обязанностей, беспрецедентное вмешательство в депутатскую деятельность, а также давление на местные органы исполнительной власти и местного самоуправления”.

В частности, в письме говорится, что 28 мая 2010 года в масс-медиа была распространена информация, что народный депутат В.КОЛЕСНИЧЕНКО направил председателю ВР и председателю парламентского Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности обращение с требованием дать оценку “незаконным действиям” В.ПОЛОХАЛО и привлечь его к ответственности за обращение к председателям областных советов относительно возможного проведения органами местной государственной исполнительной власти и органами местного самоуправления системных мероприятий для поддержки государственной языковой политики и украинской культуры и образования, воспитания исторического сознания у граждан Украины.

В сообщении отмечается, что “обращение В.ПОЛОХАЛО к председателям областных советов квалифицируется В.КОЛЕСНИЧЕНКО как парламентское «рейдерство», «рэкет», «коррупция», «вмешательство в деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления».

Как заявляет В.ПОЛОХАЛО, “это является неправдой и откровенной клеветой, которая компрометирует и оскорбляет его как народного депутата и орган, какой он представляет, - Верховную Раду, и несовместимо с депутатской этикой”.

В обращении В.ПОЛОХАЛО подчеркнул, что в его письме, направленном председателям областных советов, на обращение от Всеукраинской молодежной организации «Студенческое братство» содержалось лишь просьба рассмотреть возможность создания региональной программы поддержки государственной языковой политики и украинской культуры, воспитания исторического сознания граждан Украины.