В БЮТ хотят оставить выборы по партийным спискам

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО не исключает возможности проведения «в самом конце года» или 27 марта 2011 года выборов в местные органы власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

При этом И.КИРИЛЕНКО отметил, что это возможно лишь в том случае, если будут внесены изменения в Конституцию Украины и нормирован данный вопрос.

«Все другие даты до той поры – это внеочередные выборы», - подчеркнул И.КИРИЛЕНКО. По его словам, самый важный вопрос – передать полномочия функций и финансы на места.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что также важно определиться относительно системы выборов. Он подчеркнул, что «нас не пугает никакая система». В то же время лидер фракции БЮТ заявил, что не нужно «уничтожать» систему выборов по партийным спискам. И.КИРИЛЕНКО отметил, что БЮТ выступает за то, чтобы выборы в местные советы «все-таки были по партийным спискам с максимальной их открытостью и подотчетностью депутатов перед местной общиной».