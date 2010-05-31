Литвин повезет депутатов «на Януковича» автобусами

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает народным депутатам в четверг, 3 июня, работать до 15.00 без перерыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал во время заседания Согласительного совета председателей парламентских комитетов и лидеров фракций. В.ЛИТВИН внес это предложение в связи с тем, что в этот день Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует произнести обращение к народу.

«Если бы мы приняли с вами решение в четверг на утреннем заседании, что Верховная Рада (работает) до 15.00 часа без перерыва. После того, кто будет считать для себя необходимым принять участие в этом специальном мероприятии, - будут автобусы, чтобы депутаты Верховной Рады смогли организовано подъехать ко дворцу «Украина» (где будет выступать Президент), - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЛИТВИН сообщил, что Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ в четверг, 3 июня, выступит с обращением к народу.

По данным спикера, выступление Президента состоится в Национальном дворце «Украина» ориентировочно в 16.00. Во дворец «Украина» будут приглашены представители депутатского корпуса всех уровней, органов власти, политических партий, общественных объединений, творческих союзов, представителей промышленности, агропромышленного комплекса, науки, культуры.

«Также Президент Украины приглашает в полном составе Верховную Раду Украины», - сказал В.ЛИТВИН.