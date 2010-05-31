Табачник: учиться меньше, чем за 10 тысяч в год, - даром учиться

Качественное обучение в украинских вузах не может стоить меньше 10 тыс. грн. в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя разницу в размерах оплаты за обучение в разных украинских вузах.

По его словам, объективные подсчеты и результаты проверок профильных министерств и ведомств показали, что “качественное предоставление образовательных услуг студенту высшего учебного заведения невозможно предоставить за сумму менее 10 тыс. грн., а в городах-миллионщиках – 12-14 тыс. грн.”.

“Обоснованный уровень качественных образовательных услуг для студента вуза – это минимум 10 тыс. грн. Все, кто делает это за меньшие деньги, - или демпингуют на рынке, или манипулируют с предоставлением образовательных услуг”, - уверен министр.

Д.ТАБАЧНИК также отметил, что эти показатели совпали с расчетами стоимости услуг обучения в частных вузах.

При этом он подчеркнул, что Минобразования никоим образом не вмешивается в установление вузами размеров оплаты за учебу.