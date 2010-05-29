Янукович и Азаров поздравили киевлян

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поздравили жителей столицы с Днем Киева.

"Уважаемые киевляне! Приветствую вас с прекрасным праздником – Днем Киева! Я родился в другом крае, и сердце мое, безусловно, принадлежит ему. Но с первого дня, с тех пор, как мне суждено был переехать на работу в столицу Украины, я почувствовал колоссальную притягательную силу Киева. Поистине, этот город на берегах Днепра Богом дан нашему народу", - отметил в своем приветствии Президент.

По его словам, "День Киева – это не только день великого, красивого и богатого историей города. Города со славным прошлым, достойным современным и – убежден – счастливым будущим. День Киева – это день столицы всей Украины. День, в который ощущение праздника посещает всех жителей Украины".

"Я радуюсь с каждым киевлянином, когда вижу, как расцветает столица нашего государства. И я печалюсь с каждым из жителей Киева, когда вижу, как долгострои или безответственность чиновников уродуют образ великого города", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он подчеркнул, что Киев требует значительно больше внимания, чем власть уделяет ему. "Киев должен превратиться в город, который будет стоять в одном ряду с лучшими европейскими столицами. И мы добьемся этого", - заверил глава государства.

В свою очередь Н.АЗАРОВ заявил, что в этот день хотел бы передать не только традиционные праздничные приветствия, но и определенный импульс к модернизации жизни столицы.

“Прежде всего наш долг – остановить вмешательство в историческую среду древнего города, - подчеркнул глава правительства. – Любые изменения вокруг архитектурных, исторических памятников, не согласованные с учеными и общественностью, – это просто табу”, - отметил он в приветствии, направленном в адрес столичной городской госадминистрации.

Также Н.АЗАРОВ отметил необходимость глубокой модернизации городской инфраструктуры на принципах энергосбережения, экологичности, демографической сбалансированности.

Тексты приветствий размещены на официальном сайте главы государства и на Правительственном портале.