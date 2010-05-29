Сегодня - Международный день миротворцев

29 мая будет отмечаться Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций.

Как сообщает департамент прессы и информации Министерства обороны Украины, сегодня в Киеве состоялись торжественные мероприятия по случаю Международного дня миротворцев ООН.

В торжествах приняли участие министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ, координатор системы ООН – Постоянный представитель ООН в Украине Оливье АДАМ, руководящий состав Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ, представители аппаратов военных атташе, аккредитованных в Украине, военнослужащие – участники миротворческих операций, ветераны-миротворцы, курсанты и лицеисты.

М.ЕЖЕЛЬ, выступая на торжествах, отметил, что миротворческую деятельность Украина начала в 1992 году отправкой 240-го отдельного миротворческого батальона в бывшую Союзную Республику Югославия. А уже через десять лет по численности подразделений, которые принимали участие в миссиях ООН в разных уголках планеты, Украина занимала первое место среди европейских государств и входила в десятку стран - наибольших “контрибьюторов безопасности” в мире.

Министр обороны также подчеркнул, что активное участие Вооруженных сил Украины в операциях по поддержанию мира и безопасности, предупреждения возникновения и развития кризисных ситуаций в мире способствуют росту авторитета нашего государства на международной арене.

”Высокий профессионализм и человечность украинских миротворцев навсегда запомнят жители Сьерра-Леоне и Демократической Республики Конго, Кувейта и Ирака, Либерии и Косово, Боснии и Ливана, чьи мечты были разрушены кровавыми религиозными столкновениями, братоубийственными войнами и этническими чистками”, – подчеркнул М.ЕЖЕЛЬ.

Министр обороны также предложил почтить минутой молчания память 48 наших соотечественников, для которых участие в миротворческих миссиях ООН стало последним.

О.АДАМ подчеркнул, что Организация Объединенных Наций очень высоко ценит постоянный вклад Украины в дело поддержания мира во всем мире. «Участие Украины продемонстрировало всему миру заботу о мире и свое лицо», - заметил он.

Постоянный представитель ООН в Украине также отметил, что сегодня необходимо отметить тех героев, кто, выполняя свой долг, погиб далеко от Родины.

О.АДАМ искренне поблагодарил Министерство обороны Украины, Ассоциацию украинских миротворцев и всех украинских воинов-миротворцев, которые выполняли и сегодня выполняют задачи ООН по поддержанию мира вдали от Родины.

По случаю Международного дня миротворцев ООН М.ЕЖЕЛЬ вручил большой группе военнослужащих ведомственные отличия.

При этом он отметил, что ему очень приятно, что люди, имеющие опыт миротворческой деятельности, сегодня служат в войсках. “Вы передаете свой опыт, и это надо делать решительно, честно и справедливо, поскольку все, что добыто вами, перемешано кровью, потом, и никогда этого не надо забывать”, – сказал после вручения наград М.ЕЖЕЛЬ.