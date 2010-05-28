«День Ярила» в «Парке Киевская Русь» (пресс-конференция)

1 июня в 11.30 в информационном агентстве УНИАН (Киев, ул. Крещатик, 4) состоится пресс-конференция организаторов народного праздника «День Ярила», который состоится 5-6 июня в «Парке Киевская Русь» (село Копачев, Обуховский район Киевской области).

О секретах традиций пращуров и о колорите народных обрядов раскажут:

Владимир Янченко - автор проекта «Парк Киевская Русь», президент БФ «Славянский фонд»;

Мечеслава Гой - оперная певица;

Владимир Куровский - Верховный волхв Украины.

Также приглашены казаки-характерники.

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