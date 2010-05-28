У США новая стратегия безопасности

Президент Соединенных Штатов Барак Обама обнародовал новую стратегию национальной безопасности. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

В новой стратегии национальной безопасности США президент Обама отбрасывает доктрину «войны с террором» своего предшественника Джорджа Буша-младшего. Взамен он предлагает обширную программу взаимодействия с миром, таким как он есть.

Обама также ограничивает новыми рамками концепцию упреждающей войны, которой придерживалась предыдущая администрация. В новой стратегии стремление к преобразованию мирового порядка с помощью американской мощи уступает осознанию глобальной роли России и выхода на арену таких быстроразвивающихся держав как Китай и Индия.

Документ также содержит предупреждение Ирану и Северной Корее об усилении их международной изоляции в случае дальнейшего нежелания сделать прозрачными свои ядерные программы. В новой стратегии поднимается вопрос о необходимости противостоять внутренним экстремистам. Нынешняя администрация считает, что наиболее серьезные угрозы американцам исходят от распространения ядерного оружия.

Согласно новой стратегии национальной безопасности, внешняя политика Соединенных Штатов должна быть перестроена с учетом присутствия в мире множества эволюционирующих угроз, включая войну в киберпространстве, эпидемические заболевания, этнические конфликты и неравенство.

Национальная стратегия безопасности - документ, в котором администрация президента США формулирует основные принципы обеспечения безопасности страны. В течение более чем десяти лет американская стратегия безопасности касалась исключительно внешних угроз, заключает РИА "Новости". Признание опасности, исходящей изнутри страны, а также признание существования многополярного мира - основные особенности стратегии Барака Обамы.

"Согласно действующему законодательству, я передаю стратегию для ознакомления Конгрессом", - приводит пресс-служба текст письма Обамы, направленного в четверг вечером в Конгресс.