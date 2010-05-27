При оппозиционном правительстве создан Комитет защиты предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня во время очередного заседания оппозиционного правительства.

Возглавила комитет экс-председатель Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Оксана ПРОДАН.

Кроме того, при комитете создана горячая телефонная линия для коммуникации с предпринимателями и для информирования комитета о фактах притеснения представителей малого и среднего бизнеса. Телефон горячей линии - 080-050-40-40. Горячая телефонная линия начнет работать с завтрашнего дня.