Милиция во Львове сорвала представление про царя Медведа

Сегодня во Львове возле главного корпуса Национального университета «Львовская политехника» параллельно проходят акции оппозиционеров и сторонников Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, под председательством которого сейчас в вузе проходит заседание Совета регионов.

Как сообщил УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК, перед началом заседания представители всеукраинского объединения «Свобода», скандируя лозунг «Янукович, вон из Львова!», пытались прорваться на территорию университета, а также пытались спровоцировать столкновение с участниками акции в поддержку Президента, которые также собрались возле центрального входа «Львовской политехники» на ул. Степана Бандеры.

«Представители «Свободы» провоцировали столкновение с представителями молодежных и общественных организаций, которые с плакатами в поддержку Президента Украины и правительства стояли возле главного входа. Поэтому работникам милиции пришлось силами спецподразделения «Беркут» оттеснить участников акции протеста ВО «Свобода» на противоположную сторону улицы и сдерживать их агрессивное поведение кордоном бойцов «Беркуту», - сообщил Д.ХАРЧУК.

В это время работники милиции продолжают держать кордон между активистами «Свободы», которые под скандирование «Позор!» требуют осудить антигосударственную деятельность Президента и его команды, и сторонниками В.ЯНУКОВИЧА, которые скандируют «Янукович наш Президент!».

В комментарии УНИАН председатель Львовской городской организации ВО «Свобода» Иван ГРИНДА отметил, что работники милиции применили к участникам пикета силовые методы и оттеснили их на противоположную сторону улицы, препятствуя проведению ранее анонсированного пикетирования в форме представления про «Царя Медведа и его холопов». По словам И.ГРИНДЫ, пикетчики таким образом хотели выразить свое отношение к Президенту и его команде.

Также на площади возле «Львовской политехники» представители молодежных организаций и Украинской республиканской партии установили плакат с надписью «Янукович – фальшивый президент» и принесли большой еловый венок, увитый желто-голубыми и траурными лентами, который они хотят установить возле центрального входа университета во время выхода В.ЯНУКОВИЧА.

Сегодня во Львове приняты беспрецедентные меры безопасности и охраны общественного порядка. В местах пребывания главы государства несут усиленное патрулирование работники милиции, на что жалуются жители города, которые с задержкой добираются до мест работы, а жители улиц, прилегающих к «Львовской политехнике», не могут беспрепятственно попасть в подъезды своих домов или посетить кафе, которые находятся возле вуза.