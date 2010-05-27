Тимошенко: Янукович подминает под себя суды и судей

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что новая власть принимает законы, направленные на подчинение судебной системы Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

"Принят целый ряд законов, которые делают систему правосудия на 100% зависимой от президентской вертикали", - сказала она на пресс-конференции в Херсоне, сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что на следующей неделе "будут также в ускоренном режиме, без какого-либо обсуждения в Верховной Раде проталкивать, продавливать несколько законов, касающихся "окончательной" системы правосудия".

"В результате этой реформы они хотят получить управляемую, подчиненную, неправосудную систему судов", - убеждена она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, "заведены все полномочия на Высший совет юстиции, который на 2/3 состоит из президентских людей и сегодня уже наделен правом освобождать любого судью просто на счет раз-два-три".

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что на сегодня уже несколько десятков судей освобождены от должностей Высшим советом юстиции. "Сейчас мы уже имеем десятки судей, в том числе тех, которые занимали честные позиции и не давали возможности забирать государственную собственность, сегодня они уже уволены Высшим советом юстиции. И на следующей неделе будут рассматриваться в Верховной Раде для окончательного лишения полномочий", - сказала она.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что команда В.ЯНУКОВИЧА "хочет возложить законом на Высший совет юстиции назначение судей на административные должности". "Это председателей судов, всех без исключения, включая более высокие специализированные суды, это Высший административный суд, Высший хозяйственный суд, и вся вертикаль судейская, которая есть", - объяснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в таком случае назначаться на административные должности будут "полностью марионетки, люди, к зависимые от взгляда Президента государства, и о независимом правосудия уже говорить не приходится".

"И последний штрих, который они хотят сделать на следующей неделе, – они хотят лишить Верховный Суд, который в этой системе наиболее независим, вообще права рассматривать любые дела. То есть они уничтожают Суд Верховный как кассационную инстанцию, как инстанцию, которая может рассматривать дела в порядке исключительного производства", - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Это значит, что все судебные разбирательства будут замыкаться на высших специализированных судах, где руководителей назначают Высшим советом юстиции", - заявила она.