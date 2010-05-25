Регионалам двумя действиями объяснили, когда могут быть выборы

Согласно законодательству, местные выборы могут быть назначены не раньше 19 декабря. Об этом в интервью журналистам заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Необходимо внести изменения в 141 статью Конституции Украины, чтобы уравнять сроки каденций депутатов и глав городов. Изменения в Основной Закон вносятся на двух очередных сессиях. Первый раз они должны быть проголосованы простым большинством до 9 июля. А затем утверждены конституционным большинством на следующей сессии Верховной Рады, которая начнется 7 сентября», - объяснил политик.

«При этом парламентарии должны быть готовы к принятию изменений. Если же не хватит голосов, то вернуться к этому вопросу Верховная Рада сможет только через год», - отметил Дмитрий Андриевский.

Также депутат отмечает необходимость четко зафиксировать норму Конституции об одновременном проведении выборов по стране, поскольку уже прошло около тысячи довыборов и перевыборов на местах.

Другим важным условием проведения местных выборов Дмитрий Андриевский назвал внесение изменений в государственный бюджет.

«Бюджет, который в феврале был официально объявлен преградой для проведения выборов, принят. И для обеспечения организации местных выборов в этом году необходимо предусмотреть соответствующие средства», - заметил он.

«Выборы назначаются не позже чем за 100 дней до даты их проведения, а избирательный процесс начинается за 90 дней. Поэтому, согласно простому математическому расчету, переизбрание местной власти может произойти не раньше 19 декабря. И никак не 31 октября», - отметил Дмитрий Андриевский.

«Я за проведение местных выборов. Но, чтобы это не была акция национального масштаба по переливанию из пустого в порожнее, нужно подойти к вопросу не с кавалерийским наскоком, а взвешенно, выписать все юридические тонкости - от мажоритарной системы до изменений в Конституцию», - заявил он.

По мнению политика, несогласованность позиций в коалиции может затянуть процесс принятия решения о назначении местных выборов на год.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов намерена инициировать обсуждение в парламентской коалиции вопроса о назначении выборов местного самоуправления на 31 октября 2010 года.