Пресс-конференция «Эпитафия на местные выборы...»

В среду, 26 мая, в 12:00 в информационном агентстве «ИнтерМедиа консалтинг» (ул. Богдана Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо», медиа-холл) состоится пресс-конференция на тему: «Эпитафия на местные выборы. Назначенным на 30 мая 2010 года и неожиданно отменённым выборам в местные органы власти посвящается…». Участники пресс-конференции:

главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ;

директор политических программ Центра прикладных политических исследований «Пента» Игорь ПОПОВ;

народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Ольга БОДНАР.

Вопросы к обсуждению:

16 февраля 2010 года впервые во времена независимости уже назначенные очередные местные выборы были отменены. Является ли конституционным такое решение Верховной Рады?

Местные выборы, которые должны были состояться 30 мая 2010 года, отменены, а новая дата до сих пор не определена. Разными депутатами уже внесено 6 проектов постановлений о назначении выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов. На какую дату могут быть назначены очередные местные выборы – 26 сентября 2010 года, 31 октября 2010 года, 7 ноября 2010 года или 27 марта 2011 года?

Или, возможно, местные выборы отменены навсегда?

Как должны проходить выборы депутатов местных советов – на пропорциональной основе по открытым или закрытым спискам или по мажоритарной системе?

Пресс-конференция будет транслироваться в режиме он-лайн на сайте www.imk.com.ua

Вход на пресс-конференцию по журналистским удостоверениям.