"Репортеры без границ" хотят заняться свободой слова в Украине

Делегация международной организации “Репортеры без границ” намеревается посетить Украину для изучения ситуации со свободой слова.

Как передает “Украинская правда”, об этом в интервью Radio France international сказала руководитель европейского бюро организации Эльза ВИДАЛЬ.

“Нам бы хотелось встретиться с разными журналистами и представителями как государственных, так и оппозиционных СМИ, а также членами Союза журналистов и политиками”, - сказала она.

“Когда мы соберем достаточное количество информации, мы опубликуем наш отчет о соблюдении свободы слова в Украине”, - прибавила Э.ВИДАЛЬ.

Она также отметила, что с того времени, как Виктор ЯНУКОВИЧ пришел к власти, “Репортеры без границ” отмечают ухудшение ситуации, связанной со свободой СМИ в Украине.

“Это выражается в нападениях на журналистов и их арестах. Мы получили несколько заявлений от украинских журналистов о фактах цензуры со стороны СБУ”, - заявила Э.ВИДАЛЬ.

Кроме того, по ее мнению, самоцензура, которая существовала в Украине еще до прихода к власти В.ЯНУКОВИЧА, за последнее время увеличилась.

“Журналисты боятся говорить и писать на некоторые темы, а также критиковать действия президента ЯНУКОВИЧА", - объяснила руководитель европейского бюро организации “Репортеры без границ”.