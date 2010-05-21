Путин: Россия будет «крайне аккуратно» подходить к привлечению заробитчан

Россия будет «крайне аккуратно» подходить к привлечению иностранной рабочей силы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал сегодня, выступая на заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав правительств в Санкт-Петербурге.

«Постепенно снижается и безработица (в РФ) - так же, как и во всех ваших странах. Сейчас она составляет 8,6% трудоспособного населения. На пике кризиса это было 9,5%. И, тем не менее, число людей, не имеющих работы, еще очень, я бы даже сказал, слишком велико. И потому по-прежнему крайне аккуратно будем подходить к привлечению иностранной рабочей силы. Я прошу вас отнестись к этому с пониманием», - сказал В.ПУТИН.

Вместе с тем он напомнил, что недавно в РФ принят закон, который позволяет иностранным работникам чувствовать себя в России более комфортно. В частности, нововведения позволяют в упрощенном порядке оформить свой статус тем иностранцам, которые трудятся по найму у российских граждан.

В.ПУТИН сообщил, что в рамках будущего Единого экономического пространства, которое формируется Россией, Беларусью и Казахстаном, предполагается планомерное снятие барьеров на пути свободного движения рабочей силы.

«Это одна из целей создания Единого экономического пространства», - сказал он.

В.ПУТИН также сообщил, что правительство России готово обсуждать вопросы, касающиеся постепенного снижения импортных таможенных пошлин и свертывания других мер защиты внутреннего рынка, введенных в разгар кризиса.

Как сообщал УНИАН, 14 мая директор Федеральной миграционной службы РФ Константин РОМОДАНОВСКИЙ заявил, что Россия с 1 июля отменяет квоты для высококвалифицированных иностранных рабочих.