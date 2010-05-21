Азаров в России похвалился украинским ВВП

Рост ВВП в Украине по итогам апреля составил порядка 8,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая на заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС.

Н.АЗАРОВ отметил, что на сегодняшний день в Украине экономическая ситуация стабилизируется. «У нас за первый квартал порядка 5% рост ВВП, апрель месяц порядка 8,5%. Ситуация выправляется», - сказал Н.АЗАРОВ.

Н.АЗАРОВ также подчеркнул, что в Украине делается все возможное для того, чтобы как можно быстрее вывести экономическую ситуацию на докризисный уровень.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным Госкомстата, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам первого квартала 2010 года против показателя аналогичного периода 2009 года в постоянных ценах 2007 года составил 4,8%.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики, падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15,1%, по сравнению с 2008 годом.

Номинальный ВВП за 2009 год составил 914 млрд. 720 млн. грн., тогда как ранее Госкомстат сообщал цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. меньше – 912 млрд. 563 млн. грн.