1 июня на Майдане Незалежности откроется выставка детских рисунков

В День защиты детей, 1 июня, на Майдане Незалежности в Киеве фармацевтическая компания санофи-авентис и Ассоциация детских эндокринологов Украины объявят победителей акции «Всеукраинский конкурс детского рисунка». К участию в конкурсе были приглашены дети, которые регулярно посещают врачей-эндокринологов, – то есть, детей с сахарным диабетом или другими эндокринными нарушениями. Начиная с 8 апреля с.г., маленькие пациенты передавали своим врачам рисунки на темы: «Моя семья», «Мои друзья», «Мое будущее», «Мой край», «Мой любимый герой», «Домашние любимцы». Все работы были переданы в центральный офис санофи-авентис Украина.

В Киеве детские работы оценивало жюри в составе:

Жан-Поль Шоер - генеральный директор санофи-авентис в Украине,

Наталия Зелинская – главный детский эндокринолог Минздрава Украины и президент Ассоциации детских эндокринологов Украины,

Павел Шилько (DJ Паша) – популярный телевизионный ведущий и радио-диджей.

1 июня на Майдане Незалежности каждый из 12-ти победителей конкурса (по 2 в каждой номинации) получит в подарок от санофи-авентис ноутбуки, с помощью которых они смогут еще больше общаться, учиться, творить. Кроме того, дети составят огромный паззл с изображением символа конкурса – игрушечного мишки.