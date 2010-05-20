БЮТ требует голову министра здравоохранения

На рассмотрение Верховной Рады Украины поступил проект постановления об увольнении министра здравоохранения Зиновия МЫТНИКА в связи с нарушениями при закупках лекарственных средств в 2008-2009 годах.

Об этом пишет сегодня «КоммерсантЪ-Украина».

Как пишет издание, тендерные закупки, которые в то время контролировал З.МЫТНИК, осуществлялись через посредников. Согласно результатам проверки, проведенной Главным контрольно-ревизионным управлением, это привело к неэффективному использованию более 51 млн. грн. бюджетных средств. В Минздраве отмечают, что покупать необходимое оборудование непосредственно у производителей мешают нормы действующего законодательства.

Народные депутаты Евгений ДОБРЯК и Раиса СОРОЧИНСКАЯ-КИРИЛЕНКО (оба – БЮТ) зарегистрировали проект постановления об увольнении министра здравоохранения З.МЫТНИКА. Поводом к этому послужили результаты проверки Главным контрольно-ревизионным управлением (ГлавКРУ) финансово-хозяйственной деятельности Минздрава в период с 1 января 2008 по 18 ноября 2009 года, которая завершилась в начале мая 2010 года.

В пояснительной записке к документу депутаты отметили, что в то время закупка лекарственных средств, лечебно-диагностического оборудования и изделий медицинского назначения осуществлялась исключительно через посредников. Это привело к неэффективному использованию 51,2 млн. грн. В частности, по данным ГлавКРУ, одна коммерческая организация поставила Минздраву лекарственные средства, купленные у британской и украинской компаний, заработав на разнице в ценах в общей сложности 9,5 млн. грн. Кроме того, на 854 тыс. грн. были завышены цены на онкологические препараты производства Индии и Франции, закупленные Минздравом у другой коммерческой структуры. "При поставке 20 препаратов и аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства неадекватные действия Минздрава позволили посредникам получить за счет народных средств прибыль в размере 8,7 млн. грн.", – говорится в пояснительной записке.

Данные проверки были размещены на официальном сайте ГлавКРУ 17 мая. По информации пресс-службы ведомства, во время закупок изделий медицинского назначения их стоимость увеличивалась как минимум вдвое. "Материалы ревизии переданы в Генпрокуратуру", – отмечается в сообщении пресс-службы.

Е.ДОБРЯК и Р.СОРОЧИНСКАЯ-КИРИЛЕНКО напомнили, что с января 2008 по ноябрь 2009 года деятельность тендерного комитета Минздрава координировал именно З.МЫТНИК, занимавший тогда должность заместителя министра здравоохранения.

В парламентском комитете по вопросам здравоохранения с данными проверки ГлавКРУ уже ознакомились. "К нам ежегодно поступают результаты подобных ревизий, однако на этот раз мои коллеги были шокированы", – рассказала Ъ председатель комитета Татьяна БАХТЕЕВА (Партия регионов). Результатом рассмотрения комитетом результатов проверки стало обращение его членов к президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, председателю Верховной рады Владимиру ЛИТВИНУ и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с предложением создать следственную комиссию, которая установит всех виновных в перерасходе бюджетных средств. По мнению Т.БАХТЕЕВОЙ, принимать кадровые решения можно только по окончании такого расследования.

В Минздраве уверены, что З.МЫТНИК не виновен в злоупотреблениях. "Согласно действующему законодательству о госзакупках, министерство может проводить тендер только среди компаний, зарегистрировавших в Украине коммерческие представительства. Для иностранных производителей регистрироваться дорого и невыгодно, поэтому приходится иметь дело с посредниками", – объяснил Ъ глава комиссии по реформированию здравоохранения общественного совета при Минздраве Андрей ГУК. По его словам, при проведении тендеров в указанный период Минздрав выбирал наиболее выгодные предложения. "Если в этой сфере и существовал сговор, то это был сговор компаний", – считает А.ГУК.