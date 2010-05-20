Депутаты группы "За Украину!" в 10.00 прибудут в прокуратуру

Вячеслав КИРИЛЕНКО, Ксения ЛЯПИНА, Владимир ВЯЗИВСКИЙ, Лилия ГРИГОРОВИЧ, Владимир КАРПУК, Ярослав КЕНДЗЁР, Иван СТОЙКО и другие народные депутаты группы «За Украину!» прибудут 20 мая в следственный отдел прокуратуры Киева для дачи показаний по делу о событиях в Верховной Раде Украины 27 апреля 2010 года.

Об этом сообщает официальный сайт партии "За Украину!".

Перед началом допроса, в 10.00, у здания прокуратуры (ул. Антоновича, 114, район Дворца «Украина», бывшая улица Горького) состоится брифинг народных депутатов от группы «За Украину!».

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошло столкновение между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.

Прокуратура Киева 28 апреля возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов Украины.

В рамках расследования этого дела прокуратура возбудила уголовное дело в отношении народных депутатов из фракции «Наша Украина - Народная самооборона» Юрия ГРЫМЧАКА и Андрея ПАРУБИЯ по факту незаконного влияния на председателя Верховной Рады и народных депутатов с целью воспрепятствовать выполнению ими служебных обязанностей.