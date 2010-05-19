Тигипко уверяет, что Азаров жестко требует евроинтеграции

Для украинской власти европейская интеграция является главным внешнеполитическим направлением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сегодня во время слушаний в Комитете Верховной Рады по вопросам европейской интеграции на тему: «Законодательное обеспечение безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом».

«Ни у кого не должно складываться мнение, позиция, что правительство и власть занимаются только одним направлением - улучшением ситуации с Российской Федерацией, а европейское направление все забыли. Безусловно, внешнеполитический вектор у нас есть основной - это европейская интеграция», - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что сегодня правительство приняло план мероприятий по евроинтеграции на 2010 год. По словам вице-премьер-министра, это сводный план того, что нужно сделать в текущем году в сфере евроинтеграции по всем направлениям. Также он добавил, что будет ежемесячно отчитываться о сделанных шагах.

«Позиция премьера абсолютно жесткая – мы должны это делать», - сказал С.ТИГИПКО.