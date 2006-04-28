Скандальная участница ”Дома-2” Водонаева рвется петь в ”ВИА Гре” (фото)

Группа "ВИА Гра" по праву считается одним из самых сексуальных девичьих коллективов на отечественной сцене.

За свою долгую карьеру группа неоднократно меняла состав, причем новые девушки по сексапильности ничуть не уступали старым участницам. Несмотря на то, что очередная замена одной из солисток произошла в группе совсем недавно, в скором будущем группу ждут новые изменения.

Как пишет "Комсомольская правда" желание петь в группе изъявила участница телепроекта "Дома-2" Алена Водонаева.

Надо сказать, что Водонаева уже давно славится не только своей шикарной внешностью, но и скандальным характером. Она неимоверно поднимает рейтинги телепроекта из-за постоянных ссор и конфликтов, которые разгораются около этой жгучей девушки.

Как известно, старые участники "Дома-2" активно гастролируют по городам России, и Алена Водонаева выступает перед зрителями со своей песней. После проекта девушка хочет продолжить выступать на сцене, причем именно в группе "ВИА Гра". По ее словам, она идеально подходит для этого коллектива. Во-первых, у нее неплохие вокальные данные, а во-вторых – яркая внешность: у нее бюст пятого размера, а талия всего 55 сантиметров. Водонаева надеется, что продюсер группы Константин Меладзе обратит на нее внимание, пишет «Утро.ru».