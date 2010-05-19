Яценюк видит, что Янукович копирует Россию, но думает, что ничего не выйдет

Команда Виктора ЯНУКОВИЧА хочет “скопировать Россию”, но у них ничего не выйдет. Об этом заявил лидер политической партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК в эфире «5 канала» во вторник, 18 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Фронт перемен”, А.ЯЦЕНЮК убежден, что новой власти не удастся превратить Украину в аморфное государство с контролируемыми СМИ и оппозицией. «Чего хотят сегодня Партия регионов и Президент? Они посмотрели на российскую модель. Им нравится то, что в России весь информационный поток контролируется, что оппозиция есть, но она полностью контролируема, что такого социального возбуждения нет. В России построена определенная форма такого социального государства с признаками государственного капитализма. Но на чем она держится? На нефти и на газе. В Украине этого нет», - подчеркнул политик.

По словам лидера «Фронта перемен», цель сегодняшней власти, всех тех, кто пришел в коалицию, в администрацию Президента и государственные институты, - попробовать скопировать Россию. «Они хотят создать такое спокойное аморфное украинское государство, где есть украинский народ, который доволен житьем-бытьем за счет увеличения пенсий, зарплат и за счет того, что вроде бы власть все контролирует. Так не будет. Эта модель не приживется в Украине. По одной простой причине: в Украине есть национальное самосознание. И просто куском хлеба забить так, чтобы украинское государство не состоялось, никому не удастся», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Он добавил, что проблема не в России, а в украинском руководстве. «Хотят быть вассалами - они ими будут. Но при этом должны осознать: они не вечны. Мы все равно изменим эту ситуацию. Поэтому не опускаем руки. Никогда Украина не станет частью России - ни политически, ни экономически. Даже если сегодня ЯНУКОВИЧ что-то подпишет - нет вечных политиков и нет вечных соглашений. И в этом моя цель. Мы все равно самостоятельное государство», - подчеркнул лидер «Фронта перемен».