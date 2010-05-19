ГПУ возбудила уголовное дело против экс-должностных лиц МинЖКХ

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против бывших должностных лиц Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель генерального прокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Мы возбудили уголовное дело против должностных лиц Министерства ЖКХ по факту халатности – это статья 367 Уголовного кодекса, часть вторая», - сказала Т.КОРНЯКОВА.

По ее словам, в ближайшее время состоится коллегия Генеральной прокуратуры, во время которой будет проинформировано детальнее о результатах проверки использования бюджетных средств.

«Будет коллегия, как я обещала, будут многие дела», - добавила Т.КОРНЯКОВА.