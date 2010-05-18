Янукович и Медведев встретятся с бизнесменами

Сегодня в 12.00 начнется встреча президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА с представителями деловых кругов двух стран в рамках VII украинско-российского экономического форума (гостиница «Хаятт»).

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, аккредитацию СМИ проводит Главное управление по вопросам коммуникаций Администрации Президента Украины до 10.00 18 мая по телефонам: 255-78-44, 255-74-02 и 255-63-18.

Мероприятие в прямом эфире будет транслировать Национальная телекомпания Украины.