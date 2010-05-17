Янукович и Медведев обсудили упрощение пересечения границы

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ обсудили необходимость упрощения пересечения украинско-российской границы для граждан двух стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил В.ЯНУКОВИЧ на совместной пресс-конференции с Д.МЕДВЕДЕВЫМ по результатам их переговоров в Киеве.

В частности, Президент Украины подчеркнул, что стороны договорились активизировать межрегиональное и приграничное сотрудничество.

Он отметил, что вопрос, касающийся приграничной торговли, тесно связан с вопросом упрощения процедуры прохождения границы и таможенных переходов между Украиной и Россией.

Также, по словам В.ЯНУКОВИЧА, в ходе встречи обсуждались вопросы миграционной политики. «Эти вопросы также важны, чтобы эта политика не была унизительна для тех граждан, которые и в Украине, и в России не нашли работу на своей территории – мы будем над этим работать», - сказал он.

Кроме того, по словам В.ЯНУКОВИЧА, в ходе переговоров обсуждался целый комплекс гуманитарных вопросов, в том числе вопросы социальной защищенности, вопросы пенсий и многое другое. «Мы договорились их решать», - сказал Президент Украины.