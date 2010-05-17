Янукович: наконец, есть все возможности стать внеблоковым государством
И вместе с РФ сделать Европу зоной мира
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что сегодня созданы все предпосылки для обретения государством внеблокового статуса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на третьем заседании Украинско-российской межгосударственной комиссии, которое сейчас проходит в Киеве под председательством Президентов двух государств.
«В этом году Украина будет торжественно отмечать 20-ю годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете, в которой впервые была провозглашена наша цель стать внеблоковым государством», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
В связи с этим он выразил уверенность, что «сегодня Украина, наконец, имеет все возможности, чтобы в конкретной внешнеполитической плоскости реализовать эту цель».
Президент Украины подчеркнул, что в этом вопросе крайне важным является взаимодействие с Россией на международной арене, в частности в Европе, и в региональном измерении.
«Мы призваны вместе сделать все, чтобы окончательно ликвидировать опасные раздельные полосы в нашем регионе, которые образовались за последние десятилетия. Мы должны вместе сделать европейский континент зоной мира и процветания для всех стран – больших и малых, входящих и невходящих в военные союзы», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.
Президент Украины также, в который раз, подчеркнул, что поддерживает инициативу Российской Федерации о необходимости создания новой системы безопасности в Европе.
«Важно отметить, что новые формы взаимодействия в вопросе безопасности могут стать примером и для других стран. Уверен, что новые подходы обеспечения коллективной безопасности должны строиться на сочетании интересов стран-участниц оборонных блоков, внеблоковых стран, а также стран с нейтральным статусом», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.