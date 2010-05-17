О морской границе Украина и Россия не договорились

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что вопрос делимитации морской границы между Украиной и РФ будет решен положительно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ по результатам их переговоров.

В.ЯНУКОВИЧ констатировал, что сегодня, несмотря на очевидный прогресс в большинстве вопросов, остались проблемы, которые не удалось решить полностью. В частности, он отметил, что это касается вопроса делимитации морской границы между двумя государствами.

Он уверен, что в ближайшее время стороны вернутся к этому вопросу, и он будет решен положительно.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 мая, Украина и Россия заключили соглашение о демаркации государственной границы.

Справка УНИАН. Украина и Россия пытаются разделить Керченский пролив с 1996 года. Конфликтность вопроса заключалась в том, что позиция украинской стороны основывается на советских картах, где линия границы между Крымской областью УССР и Краснодарским краем РСФСР проходила по середине между их берегами. В этом случае искусственно вырытый в мелководном проливе Керчь-Еникальский канал, по которому суда проходят к нескольким российским портам Азова, отошел бы Украине. Российская сторона с этим не согласна и предлагает провести границу по середине судоходного фарватера.

29 сентября 2003 года Россия начала строительство дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова (Россия) в направлении города Керчь к Тузле. Правительство Украины расценило строительство дамбы как посягательство на суверенитет государства.

Строительство было прекращено 23 октября за 102 метра от линии украинско-российской границы.

12 мая 2010 года первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что после подписания 17 мая соглашения между Украиной и Россией о демаркации государственной границы будет создана соответствующая рабочая группа, которая будет заниматься спорными вопросами, в том числе относительно острова Тузла.