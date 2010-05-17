Соболев: служаки из ГПУ реанимировали дело Тимошенко по команде Януковича

Глава оппозиционного правительства, народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ убежден, что уголовное дело против лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО возобновлено по указанию Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом С.СОБОЛЕВ заявил сегодня во время интернет-конференции.

"Я убежден, что это дело реанимируют по прямому указанию ЯНУКОВИЧА теми служаками из Генеральной прокуратуры, которые начали принимать участие в кастинге, или отборе претендентов на должность генерального прокурора. Полномочия МЕДВЕДЬКО заканчиваются через несколько месяцев. Поэтому, безусловно, заказной характер этого дела очевиден, но очевиден и уровень как непорядочных работников прокуратуры, так и самого ЯНУКОВИЧА и его окружения, и те методы, которыми они расправляются с оппозицией", - сказал С.СОБОЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Ю.ТИМОШЕНКО вручили копии постановлений о возбуждении в отношении нее уголовного дела об организации покушения на дачу взяток судьям Верховного Суда Украины. Уголовное дело было возбуждено в мае 2004 года и закрыто в январе 2005 года.

14 мая лидер БЮТ заявила, что возобновленое против нее уголовное дело по заявлению ее помощника Владимира БОРОВКО по факту организации покушения на дачу взяток судьям Верховного Суда Украины в 2004 году было сфабриковано Службой безопасности Украины.

По ее словам, Генеральная прокуратура "сама со стыдом закрыла это дело", а в постановлении о закрытии было четко написано об отсутствии состава преступления. При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что дело было закрыто до того, как она возглавила правительство.

В то же время, по ее словам, Верховный Суд в 2004 году обязал возбудить уголовное дело в отношении В.БОРОВКО.