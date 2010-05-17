Верховной Раде предлагают допустить до ГТС частные руки

Верховной Раде предлагают дополнить закон о трубопроводном транспорте положением, которое будет позволять "отчуждение основных фондов государственных предприятий магистрального трубопроводного транспорта, передачу их с баланса на баланс, в концессию, аренду, лизинг, залог, управление, передачу в уставный фонд других юридических лиц основных фондов и акций таких предприятий, совершение других правових актов, что могут привести к отчуждению основных фондов и акций этих предприятий, а также основных фондов и акций Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", дочерних и основанных ею предприятий и газохранилищ", если следствием этого должно стать создание "по решению Кабинета Министров Украины предприятий, основанных на смешанной форме собственности, 51 процент которых есть в государственной собственности Украины”. Предлагается также не распространять действие этого положения лишь на “объекты жилищного фонда государственных предприятий магистрального трубопроводного транспорта”. Соответствующие изменения регионал Василий Киселев предлагает внести в статью седьмую: “Трубопроводный транспорт как объект собственности”.

В пояснительной записке к законопроекту, обнародованному на сайте Верховной Рады автор документа отмечает, что эффективного для национальной экономики использования ГТС, по его мнению, возможно достичь “путем увеличения объемов транспортировки газа или в результате создания газотранспортного консорциума при участии владельца ресурса (Российская Федерация), его транспортировщика (Украина) и потребителей (Европа). Однако, действующая редакция Закона Украины “О трубопроводном транспорте” делает невозможным создание такого хозяйственного объединения”.