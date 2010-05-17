Верховной Раде предлагают допустить до ГТС частные руки

14:38, 17 мая 2010
Политика
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Законопроект подал регионал

Верховной Раде предлагают дополнить  закон о трубопроводном транспорте положением, которое будет позволять "отчуждение основных  фондов государственных предприятий магистрального трубопроводного  транспорта, передачу  их  с баланса на баланс, в концессию, аренду, лизинг,  залог,  управление,  передачу  в уставный  фонд  других  юридических  лиц основных фондов и акций таких  предприятий, совершение других правових актов, что могут привести к  отчуждению  основных  фондов и акций этих предприятий, а также основных  фондов  и  акций  Национальной  акционерной  компании "Нафтогаз  Украины",  дочерних  и  основанных  ею  предприятий и газохранилищ", если следствием этого должно стать создание "по решению Кабинета Министров Украины предприятий, основанных на смешанной форме собственности, 51 процент которых есть в государственной собственности Украины”. Предлагается также не распространять действие этого положения лишь на “объекты  жилищного  фонда  государственных  предприятий  магистрального трубопроводного  транспорта”. Соответствующие изменения регионал Василий Киселев предлагает внести в  статью седьмую: “Трубопроводный транспорт как объект собственности”.

В пояснительной записке к законопроекту, обнародованному на сайте Верховной Рады автор документа отмечает, что эффективного для национальной экономики использования ГТС, по его мнению, возможно достичь “путем увеличения объемов транспортировки газа или в результате создания газотранспортного консорциума при участии владельца ресурса (Российская Федерация), его транспортировщика (Украина) и потребителей (Европа). Однако, действующая редакция Закона Украины  “О трубопроводном транспорте” делает невозможным создание такого хозяйственного объединения”.

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