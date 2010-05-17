Фельдман пересел на Harley-Davidson и рассказал интересные вещи

Народный депутат-харьковчанин от Блока Юлии Тимошенко Александр ФЕЛЬДМАН заявляет, что к переходу в коалицию его подтолкнула «атака» средств массовой информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ФЕЛЬДМАН сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о причинах своего перехода в состав парламентской коалиции. На пресс-конференцию он приехал на мотоцикле Harley-Davidson, одетый в джинсы и футболку.

«Скорее всего, я бы думал еще до 1 сентября. Я не собирался переходить так быстро. У меня еще оставались мысли, оставалась еще какая-то тень недоговоренности самим с собой. Но здесь началась такая массированная атака в СМИ, провокационная атака, что я решил, что нужно помочь этим людям и перенаправить их энергию на хорошее дело», - сказал А.ФЕЛЬДМАН.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, публикации в СМИ с упреками в неэффективности и провальной работе Харьковского областного штаба БЮТ, который он возглавлял на выборах Президента Украины, стали «последней каплей». При этом депутат отметил очевидную необъективность и заангажированность некоторых СМИ.

По мнению А.ФЕЛЬДМАНА, его отставка с должности руководителя областной организации ВО “Батькивщина” была спланирована определенными «группировками» в БЮТ, для которых «бизнес стал прежде всего, у которых обязанности перед людьми стали ниже, чем обязанности перед бизнесом».

«Я знаю, чьи это СМИ, я знаю, какая была сыграна игра. Я думаю, что ТИМОШЕНКО не знает и 10% того, что произошло за ее спиной. В этой интриге была задействована одна из группировок нашей партии, все другие были категорически против. И не прислушались к большинству, сделали это в угоду какому-то меньшинству», - сказал А.ФЕЛЬДМАН.

Депутат отказался называть фамилии людей, которые организовали его критику в СМИ, отметив, что для него «начинается новая жизнь, новая работа» над созданием собственного политического проекта.

А.ФЕЛЬДМАН подчеркнул, что до осени будет продолжать в составе коалиции свою законотворческую деятельность в направлении отстаивания прав национальных меньшинств, прав детей и социальной защиты населения.

«До 1 сентября не будет никаких мною сделанных действий, работаем в том же режиме. Что будет в сентябре – посмотрим на ситуацию, которая будет в Харькове, на ситуацию, которая будет в Киеве. Насколько я буду нужен этой коалиции, насколько я буду сам себя там видеть», - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля 2010 г. А.ФЕЛЬДМАН был освобожден от должности председателя Харьковской областной организации ВО «Батькивщина».

14 мая А.ФЕЛЬДМАН вошел в состав коалиции «Стабильность и реформы».