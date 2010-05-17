В Харькове из-за Медведева пикетируют Добкина

Сегодня в Харькове представители областного Комитета защиты Украины (КЗУ) проведут акцию, приуроченную к визиту в Украину Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Как сообщили корреспонденту УНИАН организаторы акции, мероприятие состоится в форме пикетирования местных органов власти.

«Участники пикетирования обратятся к Харьковской облгосадминистрации с требованием защиты национальных интересов во время подготовки и подписания любых межгосударственных соглашений», - сообщили в пресс-службе КЗУ.

Кроме того, участники акции обратятся в Харьковский областной совет с требованием «принять решение об осуждении подписанных 21 апреля этого года в Харькове соглашений о Черноморском флоте как противоречащих национальным интересам».

Пикетирование зданий облгосадминистрации и областного совета начнется в 10.00.

Свое участие в акции подтвердили активисты областных организаций ВО «Свобода» и Народного руха Украины.