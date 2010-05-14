Генпрокуратура отменила допрос Тимошенко в понедельник
17:36, 14 мая 2010Политика
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Следователь прислал уведомление
Генеральная прокуратура отменила повестку о явке лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на допрос 17 мая.
Об этом говорится в уведомлении следователя к Ю,ТИМОШЕНКО, текст которого разместило интернет-издание "Украинская правда".
Как говорится в сообщении, следственные действия отменены из-за срочной командировки следователя. О времени следующего допроса Ю.ТИМОШЕНКО уведомят дополнительно.
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