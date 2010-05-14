Генпрокуратура отменила допрос Тимошенко в понедельник

Генеральная прокуратура отменила повестку о явке лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на допрос 17 мая.

Об этом говорится в уведомлении следователя к Ю,ТИМОШЕНКО, текст которого разместило интернет-издание "Украинская правда".

Как говорится в сообщении, следственные действия отменены из-за срочной командировки следователя. О времени следующего допроса Ю.ТИМОШЕНКО уведомят дополнительно.