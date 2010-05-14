Прокуратура возбудила уголовное дело против двух нардепов

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело против народных депутатов из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Юрия ГРЫМЧАКА и Андрея ПАРУБИЯ по факту незаконного влияния на председателя Верховной Рады и народных депутатов во время ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Крыму.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что прокуратурой Киева 28 апреля 2010 года было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов Украины 27 апреля 2010 года в сессионном зале Верховной Рады Украины во время пленарного заседания VI сессии Верховной Рады Украины VI созыва. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования этого дела следователем столичной прокуратуры сегодня возбуждено уголовное дело в отношении народных депутатов Украины Ю.ГРЫМЧАКА и А.ПАРУБИЯ по факту незаконного влияния на председателя Верховной Рады Украины и народных депутатов с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины). Уголовным кодексом Украины за данное преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Сегодня генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО, в соответствии со ст. 80 Конституции Украины, ст. 27 Закона Украины «О статусе народного депутата» и ст. 218 Регламента Верховной Рады Украины, поддержал представление следователя прокуратуры Киева о предоставлении согласия парламентом на привлечение к уголовной ответственности Ю.ГРЫМЧАКА и А.ПАРУБИЯ.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.

Прокуратура Киева после этого возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов Украины.

В начале мая А.ПАРУБИЯ вызывали в прокуратуру Киева по поводу событий в Верховной Раде 27 апреля.